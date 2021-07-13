فيديو: ارتفاع حصيلة ضحايا الفندق المنهار في الصين إلى ثمانية قتلى

ذكرت وسائل إعلام رسمية بالصين إن جزءا من فندق في مدينة سوتشو انهار مما أسفر عن مقتل ثمانية في حين يبحث عمال الإنقاذ يوم الثلاثاء عن تسعة مفقودين.

وحدث الانهيار في جزء من فندق سيجي كايوان بالمدينة الساحلية عصر يوم الإثنين.

وذكرت وكالة شينخوا أن التحقيق جار لتحديد سبب الانهيار ونشرت صورا لعمال الإنقاذ وهم يبحثون بين الحطام عن أي أحياء.

وفندق سيجي كايوان فندق اقتصادي افتُتح عام 2018. والجزء المنهار ارتفاعه ثلاثة طوابق، ويشير موقع على الإنترنت لحجز الإقامة بالفندق إلى أنه يضم 54 غرفة.

وشدّدت الحكومة على أنها "لا تدّخر أي جهود لمعالجة المصابين"، وأعلنت أن السلطات تجري تحقيقا لكشف الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة.

وفتح الفندق أبوابه في العام 2018 مع 54 غرفة وصالة حفلات وقاعات مؤتمرات، بحسب موقع سي تريب المختص بالسفر.

وتكثر حوادث انهيار المباني في الصين وتعود في غالبها لتراخي معايير البناء أو الفساد.

وفي آذار/مارس قضى 29 شخصا جراء انهيار فندق مخصّص للحجر الصحي في مدينة تشيوانتشو في جنوب الصين. وأظهرت تحقيقات السلطات أنه تم تشييد ثلاثة طوابق من دون ترخيص، فوق الطوابق الأربعة التي كان يفترض أن يقتصر عليها المبنى.

وفي أيار/مايو أخلت السلطات ناطحة سحاب في شينجن (جنوب) بعدما اهتز المبنى الذي يبلغ ارتفاعه حوالى 300 متر لأيام عدة من دون أن تتّضح الأسباب.

وفي العام 2019 قضى عشرة أشخاص جراء انهيار مبنى تجاري في شنغهاي كان يخضع للترميم.

وفي العام 2016 قضى 20 شخصا على الأقل جراء انهيار مبان عدة يقيم فيها عمال مهاجرون في وينتشو في شرق البلاد.