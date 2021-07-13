قالت دانييلا ليفين كافا رئيسة بلدية ميامي-ديد الأمريكية إن عدد من تأكد مقتلهم في انهيار برج سكني في منطقة ميامي الشهر الماضي ارتفع إلى 94.

وكان العدد قد وصل يوم الأحد إلى 90 مع استمرار البحث عن جثث الضحايا بين الأنقاض.

وأكدت ليفين كافا أنه تم تحديد هوية 83 شخصاً من بين الضحايا بينما يظل البحث مستمرا عن 22 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مضيفة أن "جهود التعرف على هويات الجثث أصبحت أكثر صعوبة مع مرور الوقت".

ويسعى رجال الإنقاذ إلى إخراج مقتنيات الضحايا من أجل تسليمها إلى ذويهم بعدما وجدوا بطاقة تعريف رسام وتمكنوا من إخراج بعض من لوحاته بعناية من بين الحطام.

وزاد من صعوبة عمليات البحث إصابة مسؤولين إثنين بمقاطعة ميامي، كانا في موقع انهيار المبنى، بفيروس كورونا المستجد على الرغم من تلقيهما جرعتي اللقاح المضاد له.

وقال بيان صحفي صدر عن رئيس لجنة مقاطعة ميامي-ديد خوسيه "بيبي" دياز إنه ورئيس أركانه، إيسيدورو لوبيز، أصيبا بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا قبل أن تظهر نتائج اختبارهم إيجابية.