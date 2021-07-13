قالت دانييلا ليفين كافا رئيسة بلدية ميامي-ديد الأمريكية إن عدد من تأكد مقتلهم في انهيار برج سكني في منطقة ميامي الشهر الماضي ارتفع إلى 94.
وكان العدد قد وصل يوم الأحد إلى 90 مع استمرار البحث عن جثث الضحايا بين الأنقاض.
وأكدت ليفين كافا أنه تم تحديد هوية 83 شخصاً من بين الضحايا بينما يظل البحث مستمرا عن 22 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مضيفة أن "جهود التعرف على هويات الجثث أصبحت أكثر صعوبة مع مرور الوقت".
ويسعى رجال الإنقاذ إلى إخراج مقتنيات الضحايا من أجل تسليمها إلى ذويهم بعدما وجدوا بطاقة تعريف رسام وتمكنوا من إخراج بعض من لوحاته بعناية من بين الحطام.
وزاد من صعوبة عمليات البحث إصابة مسؤولين إثنين بمقاطعة ميامي، كانا في موقع انهيار المبنى، بفيروس كورونا المستجد على الرغم من تلقيهما جرعتي اللقاح المضاد له.
وقال بيان صحفي صدر عن رئيس لجنة مقاطعة ميامي-ديد خوسيه "بيبي" دياز إنه ورئيس أركانه، إيسيدورو لوبيز، أصيبا بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا قبل أن تظهر نتائج اختبارهم إيجابية.
No Comment المزيد من
شاهد: أعمال شغب في جنوب إفريقيا بعد سجن زوما والشرطة تطلق الرصاص المطاطي على المحتجين
شاهد: قطة عملاقة تلقي التحية على المارة في أحد أحياء طوكيو
شاهد: استمرار أعمال النهب والعنف في شوارع جنوب إفريقيا لليوم الرابع
شاهد: سنترال بارك تتحول إلى ساحة "معارك العصور الوسطى"
شاهد: الحرائق تلتهم أجزاء من شمال كاليفورنيا وسط موجة حرّ عاتية
شاهد: الأرجنتينيون يحتفلون بإحراز منتخبهم كأس "كوبا أميركا"
شاهد: من شرفة المستشفى.. البابا يطل على المصلين في لقاء الأحد التقليدي
شاهد: ميليشيات مناهضة لطالبان وتابعة لأمراء حرب تنتشر في أفغانستان
شاهد: مناورات أوكرانيا وحلف الأطلسي في البحر الأسود
مقتل عشرات القرويين على يد لصوص مواشي في شمال غرب نيجيريا
شاهد: لهيب النيران في موسم مسيرات البروتستانت الموالية للتاج البريطاني في أيرلندا الشمالية
ليتوانيا تقيم سياجا على طول حدودها مع بيلاروس للحد من تدفق المهاجرين نحو أراضيها
شاهد: مارة في طوكيو يقفون بذهول واعجاب لمشاهدة قطة ثلاثية الأبعاد على شاشة عملاقة
شاهد: صور مذهلة يصنعها بركان إتنا خلال ثورانه ليلا في إيطاليا
شاهد: مجريون من المجتمع المدني يتظاهرون ضدّ "قانون رهاب المثلية"