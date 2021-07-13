شاهد: ميغان وفالنتين سائقتي دبابات تدخلن مجالا مهنيا يسيطر عليه الذكور

بعد عام دون استعراض خاص بمناسبة اليوم الوطني في فرنسا الموافق لـ 14 يوليو- تموز من كل سنة، تستعد الدبابات للعودة إلى جادة الشانزليزيه للاحتفال بيوم الباستيل. ومن بين المستعرضين في هذا اليوم الاحتفالي في البلاد، عدد قليل من النساء. تمثل نسبة النساء العاملات في الجيش الفرنسي حوالي 15.5 بالمئة من الجيش الفرنسي من النساء، فيما يبلغ عدد أفراد الجنود من النساء ما يزيد قليلاً عن 10 بالمئة.

وفي مجال قيادة المركبات المدرعة بالتحديد، هناك امرأة واحدة فقط مقابل خمسين رجلاً. من بين هؤلاء النسوة المختصات في قيادة الدبابات ميغان وفالنتين اللتين التقت بهما وكالة فرانس برس في نهاية مايو- أيار الماضي خلال مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي في إستونيا.

تقول فالنتين جندية من الدرجة الأولى وقائدة مدفع دبابة لوكلير "كوني امرأة، أريد أن أقول أنني مثل الرجال. لا يوجد فرق كبير، ولكن بما أننا نساء، نود أن نظهر للرجال أننا قادرات على القيام بنفس العمل وبنفس الطريقة تماما مثل الرجال".

بدورها تؤكد العميد ميغان، مدفعية دبابة لوكلير "في بعض الأحيان، يمكننا أن تكون أكثر دقة وأكثر انتباهاً ورؤية أهداف أكثر من الرجال. وهذا يعتمد بالتأكيد على المكان الذي نتواجد فيه ولكننا نحن النساء أكثر انتباهاً".

تحاول فرنسا أن تفتح صفوف جيشها أكثر إلى النساء من أجل تجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين. ولهذا فتحت وزارة الدفاع والجيوش عدة تخصصات للنساء كانت من قبل حكرا على الرجال. وللتأكيد على ترسيخ مبدأ المساواة في الجيش الفرنسي أوكل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حقيبة الدفاع الوزارية لإمرأة فلورنس بارلي منذ بداية ولايته الرئاسية.