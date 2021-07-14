السيسي يستقبل الحريري ويؤكد على دعم مصر الكامل لمساره السياسي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء دعم بلاده الكامل للجهود التي يبذلها رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة وإيجاد حل للأزمة الاقتصادية والسياسية في بلاده.

ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الركود في التاريخ المعاصر.

ودفعت الأزمة المالية أكثر من نصف السكان نحو الفقر وشهدت تراجع قيمة العملة بأكثر من 90 بالمئة خلال نحو عامين، وساهمت الأزمة السياسية في تدهور الأوضاع.

والحريري على خلاف مع الرئيس ميشال عون منذ شهور حول تشكيل حكومة جديدة. ومن المنتظر أن يجتمع الزعيمان في قصر بعبدا الرئاسي بعد عودة الحريري من القاهرة.

وعبر عون في وقت سابق يوم الأربعاء عن أمله في أن يحمل الحريري "مؤشرات إيجابية" إلى الاجتماع، وقال إن جهود تشكيل الحكومة لا تزال مستمرة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي رحب بالحريري في العاصمة المصرية "مؤكدا دعم مصر الكامل للمسار السياسي للحريري الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة فضلا عن جهود تشكيل الحكومة".

وذكرت قناة الحدث نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن مصر طالبت الحريري بعدم الاعتذار عن تشكيل الحكومة وذلك وسط تكهنات بأنه سيعتذر عن تشكيل الحكومة هذا الأسبوع.

وقالت القناة إن القاهرة سترسل أيضا وفدا رفيع المستوى إلى بيروت قريبا لدعم جهود تشكيل حكومة تضع خارطة طريق لحل الأزمة في لبنان.

كما اجتمع الحريري أيضا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي أكد دعم مصر "للبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي، وضرورة تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة"، وفقا لما ورد في تغريدات على تويتر للحريري ووزارة الخارجية المصرية.