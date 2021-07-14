انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في مقابلة مع قناة ألمانية انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان الأربعاء، معتبرا أنه "خطأ" ستعاني منه "النساء والفتيات الأفغانيات" على حد قوله.

وقال الرئيس الأسبق الذي أرسل القوات الأمريكية إلى أفغانستان خريف 2001 بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر، في المقابلة مع قناة "دويتشه فيلي" إن "النساء والفتيات الأفغانيات سيعانين من ضرر لا يوصف".

وأضاف "هذا خطأ.. سيتركن ليُذبحن من قبل هؤلاء الوحوش جدا وهذا يحزنني".