شاهد: كيف احتفل مزارع إبطالي بفوز منتخب بلاده بكأس الأمم الأوروبية

كشف المزارع و"فنان الأرض" الإيطالي داريو غامبارين عن أحدث أعماله الفنية في أحد الحقول في ريف بمدينة فيرونا، ويشيد العمل بأداء منتخب إيطاليا لكرة القدم في منافسات بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020 المقامة في 2021.

العمل الفني، الذي قام به غامرين تم إنجازه بواسطة جرار ومحراث، ويرمز لفوز إيطاليا بالكأس ويبلغ طوله 200 متر حيث تم إنجازه على حقل بمساحة 20000 متر مربع مع صورة للكأس وعبارة يورو 2020 ثم إيطاليا أسفل الصورة.

وبحسب الفنان، فإن "العمل الفني" يعبر عن الفرح والفخر الإيطالي بعد فوز إيطاليا ببطولة أوروبا، وهو رمز للأمل في انتعاش الأمة الإيطالية بعيد الوباء.

وقام غامبارين المولود في فيرونا عام 1958 والذي يعيش حاليا في بولونيا، بإنتاج العديد من القطع الفنية الأرضية. وخلال العام الماضي أنجز الفنان صورة عملاقة لـ "الصرخة" الشهيرة لإدوارد مونش وصورة للرئيس الأمريكي باراك أوباما كما أنجز عدة أعمال مماثلة لشخصيات بارزة كالبابا فرانسيس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجو بايدن.

ولا يقوم غامبارين بقياس المجال قبل بدء عمله حيث يبدو أنه قادر على إنشاء صور عملاقة ذات أبعاد مثالية فقط بإحساس فطري بالتناسب والقدرة على قيادة الجرار.