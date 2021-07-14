فيديو: الشرطة المغربية تحجز ما يقرب من ستة أطنان من القنب الهندي في الدار البيضاء

قالت شرطة الدار البيضاء إنها ألقت القبض على ستة أشخاص لتورطهم المزعوم في عملية دولية لتهريب المخدرات. تم وضع المشتبه بهم رهن الاحتجاز لمزيد من الاستجواب، في حين أن التحقيقات جارية لتحديد الانتشارالكامل للشبكة الإجرامية.

وأسفرت عملية الشرطة، التي جرت على طول طريق رئيسي يربط بين مدينتي الدار البيضاء وبوزنيقة، عن ضبط 5.82 طن من المخدرات، فضلا عن ست سيارات، بما في ذلك سيارتي خدمات محملة بالمخدرات، وسيارتين صغيرتين "يشتبه في استخدامهما لأغراض إجرامية".

ويأتي توقيف المشتبهين في إطار عملية نوعية نفذتها، الإثنين، عناصر من فرقة مكافحة العصابات التابعة لمديرية الشرطة العدلية بالدار البيضاء.

وقالت الهيئة إنها استندت في تدخلها إلى معلومات قدمتها خدمات المديرية العامة للمراقبة الإقليمية.

وقد أكد ذلك مسؤول بشرطة الدار البيضاء لم يكشف عن اسمه: "أدت هذه العملية إلى توقيف ستة أشخاص وضبط كمية كبيرة من المخدرات وزنها 5 أطنان و820 كلغ، إضافة إلى أربع سيارات محملة بالمخدرات وسيارتين صغيرتين أخريين".