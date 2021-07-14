شاهد: تحطم طائرة صغيرة فوق منزل في شمال كاليفورنيا

تحطمت طائرة صغيرة، أقلعت من مطار مونتيري الدولي، صباح الثلاثاء فوق منزل في ولاية كاليفورنيا الأميركية، مما أدى إلى اندلاع حريق وتسببت بأضرار جسيمة في المنزل. وبحسب الجهات المعنية لم يعرف بعد ما إذا كان هناك أشخاص داخل المنزل.

ووصل الحريق الناتج عن الحادث إلى الغابات المجاورة. ولم يعرف مصير الطيار ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى حتى الآن.

وقالت دوروثي بريولو، المتحدثة باسم منطقة الحماية من الحرائق الإقليمية في مقاطعة مونتيري، إنه فور ورود تقارير تفيد بتحطم الطائرة تم إرسال رجال الإطفاء إلى المنزل في مزرعة مونتيرا بالقرب من الطريق السريع 68.

ووفقا للتقارير الأولية الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية، تحطمت الطائرة من طراز سيسنا 421 ذات المحركين في منطقة سكنية بعد مغادرتها مطار مونتيري الدولي في ولاية كاليفورنيا عند الساعة 10:40 صباحًا.

ولم يكن لدى إدارة الطيران الفيدرالية معلومات عن عدد الأشخاص الموجودين على متن الطائرة ولا تقارير عن وجود إصابات.

وقال المتحدث باسم مكتب عمدة المدينة، إن الطيار هو الشخص الوحيد الذي كان على متن الطائرة ولم يتم تأكيد وضعه بعد.

وذكرت صحيفة "مونتيري هيرالد"، أن كريس بوركين القائم بأعمال قائد شرطة ديل ري أوكس، قال إنه "لا يمكن النجاة من الحادث".