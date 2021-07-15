الوكالة الأوروبية للأدوية تؤكد الحاجة إلى جرعتين من اللقاحات للحماية من متغير دلتا

قالت الوكالة الأوروبية للأدوية إنه هناك حاجة إلى جرعتين من اللقاحات المضادة لكوفيدـ19، للحماية من متغير (فيروس كورونا) دلتا. ودعت الوكالة أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى تسريع برامج التطعيم وسط زيادة حالات العدوى.

وأرجعت عديد الدول الأوروبية ارتفاع عدد الإصابات بكوفيدـ19 إلى الفيروس المتحول دلتا، شديد العدوى، والذي ظهر لأول مرة في الهند. وقالت الوكالة في بيان: "تظهر الأدلة الأولية أن جرعتين من لقاح مضاد لكوفيدـ19 ضروري لتوفير الحماية الكافية ضد فيروس دلتا المتحول".

وأضافت الوكالة قائلة: "إن الالتزام ببرامج التطعيم الموصى بها يعد أمرا حيويا للاستفادة من نسبة حماية عالية ضد الفيروس". وأكدت الوكالة مجددا الموافقة على جرعتين من لقاح فايزر/بيونتيك، وموديرنا، وأسترازينيكا، لفائدة المواطنين الأوروبيين.

وسيشكل متحول دلتا من فيروس كورونا حوالي 90 في المائة من نسبة عدد الإصابات بنهاية شهر آب/أغسطس، وفق المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة والوقاية منها.

وأشارت الدراسات إلى أن متحول دلتا قابل لينقل العدوى بنسبة تتراوح بين 40 و60 في المائة، أكثر من أي سلالة أخرى لسلالات الفيروس السابقة. وتقول الوكالة الأوروبية للأدوية: "إن هذا يجعل من الضروري للدول تسريع برامج التطعيم، بما في ذلك تقديم الجرعات الثانية عند التوصية بها، ومنع فجوات ضعف المناعة، أوفرص ظهور المزيد من الفيروسات المتحولة في أقرب وقت ممكن".

إلا أن الوكالة أشارت أيضا إلى أن أرقام المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة والوقاية منها، تدل على أن حوالي 30 في المائة أو أكثر من الأشخاص الذين تفوق أعمارهم الثمانين عاما، لم يكملوا بعد برنامج التطعيم الموصى به في عشر دول من دول الاتحاد لأوروبي. وقد قررت عديد الدول في الفترة الأخيرة تشديد إجراءاتها الصحية، بهدف تشجيع الأشخاص المترددين بشأن تلقي التطعيم.

كذلك قالت الوكالة الأوروبية للأدوية إنه هناك أدلة علمية جديدة على أن خلط جرعتين من لقاحين مختلفين، كان آمنا وفعالا ضد كوفيدـ19، مضيفة القول إن هذه الاستراتيجية ربما تسمح بحماية السكان بصفة أسرع وتتيح استعمالا أفضل لإمدادات اللقاحات المتاحة. لكن الوكالة قالت إنه من المبكر تحديد إذا كانت هناك حاجة لجرعة معززة من اللقاح في المستقبل.

وإضافة إلى الترويج لحملات التطعيم حثت الوكالة الأوروبية للأدوية المواطنين الأوروبيين،على الحفاظ على تدابير أخرى مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي تجنبا للعدوى بالفيروس.