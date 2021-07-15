وزير خارجية ليتوانيا من بغداد: وعدوا المهاجرين العراقيين بـ"جنة أوروبية" لكنهم انتهوا في وسط غابة

زار وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس، بغداد يوم الخميس لبحث الهجرة العراقية إلى الدولة الواقعة في بحر البلطيق.

خلال لقاء مع نظيره العراقي فؤاد حسين، قال غابريليوس لاندسبيرغيس إن المهاجرين العراقيين وُعدوا بـ"جنة أوروبية" لكن انتهى بهم الأمر في "غابة ليتوانية، وسط مخيم للاجئين".

وألقى لاندسبيرجيس باللوم على بيلاروسيا المجاورة في "استخدام المهاجرين، ومعظمهم من العراقيين" للضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل تغيير سياسته.

وقال حسين إن العراق "سيحقق في شبكات الاتجار بالبشر المسؤولة عن تهريب مواطنيه إلى أوروبا".

وقال للصحفيين إن حكومته ستشكل "لجنة تضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمخابرات وهيئة الطيران المدني لتضييق الخناق على شبكات التهريب".

وعبر أكثر من 1500 شخص إلى ليتوانيا في الشهرين الماضيين، عدد يزيد بـ20 مرة عن عام 2020.

ردا على ذلك، أعلنت ليتوانيا حالة الطوارئ واتهمت بيلاروس بتنظيم معابر حدودية من قِـبل أشخاص من العراق بشكل رئيسي.

توترت العلاقات بين ليتوانيا وبيلاروس بعد انتخابات أغسطس 2020 في مينسك، والتي فاز بها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لكن الغرب أدانها باعتبارها مزورة.

وأثارت نتائج التصويت شهورًا من الاحتجاجات وقمعًا عنيفًا للمعارضة من قبل نظام لوكاشينكو.

وقال حسين إن اللجنة ستحقق في القضية داخل العراق وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التحقيق.