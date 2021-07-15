فيديو: طائرات مُسيّرة في كتالونيا لمراقبة الشواطئ في ظل انتشار المتحورة دلتا من فيروس كورونا

تحاول بلدة سيتجيس الشاطئية الراقية في كتالونيا تجربة الطائرات المسيرة لمراقبة المصطافين على شواطئها، حيث يتم فرض إغلاق في برشلونة والجهة الشمالية الشرقية المحيطة بإسبانيا مرة أخرى للتصدي لموجة سريعة من متحورة دلتا من فيروس كورونا.

وتتخذ السلطات في كتالونيا سلسلة من الإجراءات لمكافحة تفشي المرض الجديد.

بين 11 يوليو و 22 أغسطس، ستحلق طائرتان من دون طيار باستمرار فوق شواطئ المدينة الساحلية الشهيرة على ارتفاع 30 مترًا (98 قدمًا) و50 مترًا (164 قدمًا) من الشاطئ.

وتنتظر سلطات الإقليم، الخميس، إعطاءها الضوء الأخضر من قاضٍ حول طلبها بإعادة حظر التجول ليلا، في أحدث جهودها لتشديد القيود وتقليل التجمعات التي ينتشر فيها الفيروس.

وتؤدي سلالة الدلتا الأكثرعدوى إلى انتشار الوباء مرة أخرى في العديد من البلدان، حتى في أوروبا التي تسير بها جهود التطعيم بشكل جيد وتعدّ أنظمة الرعاية الصحية العامة قوية بها.

لكن كتالونيا تعتبر من بين أكثر المناطق تضرراً في أوروبا مع تسجيل أكثر من 1000 حالة لكل 100 ألف نسمة على مدار 14 يومًا.