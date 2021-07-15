شاهد: هبوط اضطراري لمروحية أمريكية "بلاك هاوك" في شارع وسط العاصمة بوخارست

هبطت مروحية أمريكية من طراز "بلاك هاوك" وسط العاصمة الرومانية بوخارست هبوطا اضطراريا، عندما كانت تشارك في تدريبات استعدادا لعيد الطيران المقرر تنظيمه يومي 20 و21 من الشهر الحالي. ولم يسجل من حسن الحظ وقوع ضحايا، بعد أن تمكن الطيار من تجنب مأساة حقيقية.

ويبدو أن المروحية واجهت صعوبات فنية، وخلال مناورة الهبوط اصطدمت الروحية بأعمدة إنارة في شارع شارل ديغول، الذي منعت فيه حركة المرور، إلى حين سحب أفراد من الجيش الأمريكي المروحية من الطريق.

هبوط اضطراري لمروحية أمريكية وسط بوخارست. 2021/07/15 أندريا ألكسندرو/أ ب

وقد صدم الحادث السائقين والمارة وهم يرون مروحية عسكرية تهبط عند تقاطع طريق، بالقرب من محطة التلفزيون الرومانية.

وكانت المروحية تحلق ضمن تشكيلة أخرى من المروحيات، عندما غادرت فجأة التشكيلة وهبطت خلال ثوان عند تقاطع في الطريق، حيث أسقطت عمود إنارة أرضا كما تضررت بعض السيارات، ومن حسن الحظ أنه لم يصب أحد بأذى.

مروحية أمريكية تهبط اضطراريا وسط العاصمة بوخارست. 2021/07/15 أندريا ألكسندرو/ أب

وكان ضباط لشرطة يناوبون في المنطقة لاحظوا أن المروحية المعطلة كانت تحاول الهبوط، فأوقفوا حركة المرور على الفور. من ناحيتهم، بدأ ممثلو النيابة العسكرية تحقيقا جنائيا، ويقول مدعون إنهم يحققون بشأن عدم الامتثال لتدابير إجراءات السلامة.