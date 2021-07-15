شاهد: ناشطون يحتجون خارج البيت الأبيض ويدعون إلى "تحرير اللقاح"..بينما يستضيف بايدن ميركل

وضع ناشطون أكياس الجثث خارج البيت الأبيض، في إشارة إلى ضحايا الوباء الذي يجتاح العالم، قبل اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وأنجيلا ميركل للاحتجاج على معارضة المستشارة الألمانية تعليق براءات لقاح كوفيد-19، ويقول المحتجون إن تعليق براءات الاختراع من شأنه أن يزيد بشكل كبير من إمدادات اللقاح لمكافحة الوباء في جميع أنحاء العالم.