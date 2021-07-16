الصين ترفض انتقادات مدير منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر كورونا

رفضت بكين الجمعة انتقادات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، الذي تحدث عن تقصير للصين في التعاون في التحقيق، بشأن أصل جائحة كوفيد -19.

وكان أدهانوم صرح الخميس أن الصين حيث تم اكتشاف الإصابات الأولى بفيروس كورونا في ووهان (وسط) في نهاية 2019، يجب أن "تتعاون بشكل أفضل" لفهم ما "حدث بالفعل".

وتواجه المنظمة الدولية ومقرها جنيف (سويسرا) ضغوطا متزايدة، لإجراء تحقيق جديد معمق في أصول كوفيد-19. ولم يسمح إرسال المنظمة لبعثة خبراء إلى الصين بكشف كل ملابسات انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة ملايين الاشخاص في العالم.

ولفت تيدروس أمام الصحافيين الخميس النظر خصوصا إلى تقصير بكين، في تقاسم "بيانات أولية" تخص الفيروس، وهي "مشكلة" على حد قوله.

وردا على سؤال بشأن هذه التصريحات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الجمعة "إن بعض المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة لا يمكن نسخها وإخراجها من البلاد".

وأضاف ليجيان القول إن خبراء منظمة الصحة العالمية تمكنوا من "الحصول على كمية كبيرة من البيانات"، و"عرضت لهم الصين سطرا بسطر" النقاط التي تتطلب "اهتماما خاصا".

كما رفض المتحدث تصريحات تيدروس بشأن وجود "محاولة سابقة لأوانها"، لرفض نظرية حادث المختبر.

وتجاهل معظم الخبراء هذه النظرية التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكنها عادت إلى الواجهة في الأشهر الأخيرة في الجدل الأميركي. وقال تشاو آسفا: "لا ينبغي تسييس هذه القضية".