بعد أطول فترة إغلاق منذ الحرب العالمية الثانية...برج إيفل يستقبل الزوار من جديد

سيبدأ المعلم الباريسي الشهير، برج إيفل باستقبال الزوار اعتبارًا من يوم الجمعة، بما يتماشى مع تدابير الوقاية بعد 9 أشهر من الإغلاق وهي أطول فترة يغلق فيها هذا المعلم السياحي المشهور أبوابه منذ الحرب العالمية الثانية.

وسيستقبل البرج حوالي 13 ألف زائر يوميا، أي نصف عدد الزوار المعتاد للمساعدة في الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، كما سيُطلب من الزوار إظهار شهادة التطعيم أو اختبار سلبي لكوفيد-19، وفقا لإعلان الحكومة الفرنسية الأخير بشأن تعديلات للقيود المفروضة.

وصرح جان فرانسوا مارتينز، رئيس الشركة العاملة، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "من الواضح أن هناك تعقيد إضافي، لكن يمكننا التعامل معه".

من المتوقع أن يكون نصف الزائرين فرنسيين، إضافة لزيادة في عدد السياح الإيطاليين والإسبان. ووفقًا لمارتينز، هناك "غياب شبه كامل" للسائحين البريطانيين، في حين أن 15٪ من الذين اشتروا تذاكرا هم سياح أمريكيون.