الوكالة الأوروبية: عدد الإصابات بكوفيد سيرتفع خمس مرات بحلول بداية أغسطس

أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها الجمعة أنه يتوقع ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الأسابيع المقبلة، يبلغ بحلول الأول من آب/أغسطس نحو خمسة أضعاف العدد الذي سجل الأسبوع الماضي.

وتتوقع هذه الوكالة في تقديراتها هذه لمنطقتها التي تشمل الاتحاد الأوروبي والنرويج وإيسلندا، تسجيل أكثر من 420 إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة من السكان للأسبوع الذي ينتهي في الأول من آب/أغسطس، مقابل أقل من تسعين الأسبوع الماضي.