فورمولا 1 تعرض نموذج سياراتها للموسم المقبل

من مضمار سيلفرستون في إنجلترا، كشفت بطولة سباقات فورمولا 1 للسيارات الخميس عن نموذج سيارة الموسم 2022.

ووصِفَت السيارة على أنها ستغير معادلة السباقات، وفيها تغييرات هواء-ديناميكية يأمل المنظمون أن تسفر عن سباقات أقل ضرراً للبيئة.

تحتفظ سيارات فورمولا 1 الحالية بنسبة 55 بالمئة فقط من إجمالي قوتها في حلبة السباق، والآن تشير عمليات المحاكاة إلى أن هذه النسبة سترتفع إلى 86 بالمئة بفضل التصميم الجديد.

وتستخدم السيارة النموذج إطارات واطئة بقياس 18 إنشاً، ومقدمة مدببة وجناحا خلفيا كبيرا، كما تشمل ميزات سلامة أكثر، وتضم طاقتها عشرة في المئة أكثر من الوقود العضوي عن سيارات الموسم الحالي.

ستبدأ فورمولا 1 بسباق لمسافة 100 كيلومتر يوم السبت في حلبة سيلفرستون في إنجلترا قبل سباق جائزة بريطانيا الكبرى يوم الأحد. وعليه، سيسمح المنظمون للسائقين بالنزول لمشاهدة السيارة.

ووصفها بطل العالم سبع مرات، لويس هاميلتون، بـ"الرائعة". وقال متصدر الموسم ماكس فيرشتابن بأنها "سيارة السباقات المستقبلية"، وأكد بأنه مستعد لها.

وكما جاء في الموقع الرسمي للفورمولا 1: "المستقبل قادم، والآن يبدو أكثر واقعية!".