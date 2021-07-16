شاهد: الفلسطينيون في غزة يفدون على سوق المواشي، لشراء أضحية العيد

تجمع عديد الفلسطينيين من سكان قطاع غزة في سوق للمواشي، لشراء أضحية العيد، الذي سيكون أول احتفالات سكان القطاع بعد الحرب التي استمرت 11 يوما في أيار/مايو الماضي. ويحل في عيد الأضحى من الأضاحي ذبح الأبقار والجمال والماعز والأغنام، وهو تقليد دأب عليه المسلمون في أقدس أعيادهم. واشتكى فلسطينيون من غلاء أسعار الأضاحي بسبب ارتفاع كلفة العلف وعدم دخول ما يكفي من المواشي إلى القطاع، وإغلاق المعابر، ولكنهم تمنوا أن يعيشوا بسلام دون حرب.