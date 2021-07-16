عطل يتسبب في عدم تفعيل نظام التحذير من اختلال ضغط قمرة القيادة يؤدي إلى فحص 9300 طائرة بوينج 737

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية أمرا للشركات المشغلة للطائرة بوينج 737 بجميع طرزها بإجراء فحص لإصلاح عطل محتمل بمفتاحي الضغط الجوي في قمرة القيادة.

ويلزم الأمر الشركات بإجراء اختبارات متكررة لمفتاحي الضغط واستبدالهما إذا لزم الأمر. ويغطي الأمر 2502 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة و9315 على مستوى العالم.

ويأتي ذلك بعد أن أبلغت شركة مشغلة لذلك الطراز في سبتمبر/ أيلول عن تعطل مفتاحي الضغط خلال اختبار لثلاثة طرز مختلفة من تلك الطائرة.

وقالت الإدارة إن تعطل المفتاحين قد يؤدي إلى عدم تفعيل نظام التحذير عند اختلال ضغط قمرة القيادة، والذي يعمل عادة إذا تجاوز الارتفاع عشرة آلاف قدم، وهو مستوى يكون عنده الأكسجين قليلا بدرجة تنطوي على خطورة.

فيما تصمم قمرات القيادة بحيث لا يتجاوز ضغط الهواء فيها الضغط الجوي عند ثمانية آلاف قدم. وقالت بوينج إنها ملتزمة بتوجيه إدارة الطيران الاتحادية الذي لم يتحدث عن أي تعطل في مفتاحي الضغط أثناء التحليق.

مشكلة تتعلق بالسلامة

وذكرت الإدارة أنه لا بد من إجراء الاختبارات في غضون ألفي ساعة طيران منذ آخر اختبار لمفتاحي الضغط في قمرة القيادة أو خلال 90 يوما من صدور الأمر. وراجعت بوينج المشكلة، بالتركيز على معدل العطل المتوقع للمفتاحين، ووجدت إنها لم تشكل أي خطر على السلامة. ولكنها امتنعت بنفس الوقت عن الإفصاح عن معدل العطل.

وقاد تحقيق لاحق إدارة الطيران الاتحادية وبوينج إلى أن يحددا في مايو/ أيار أن "معدل عطل كلا المفتاحين أكبر كثيرا مما كان يُعتقد في البداية، وبالتالي فإنه يمثل مشكلة تتعلق بالسلامة".

وأضافت الإدارة: "ليس لديها معلومات كافية بعد كي يتسنى لها تحديد السبب لارتفاع معدل العطل على هذا النحو غير المتوقع".

ويشمل الأمر جميع طرز الطائرة 737، ومنها ماكس، علما بأنه لا توجد صلة له بالمشكلة التي واجهت ماكس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.