بايدن يقول إن المعلومات المضللة عن كورونا "تقتل الناس" وفيسبوك يرد

رفضت شركة فيسبوك التي يملكها مارك زوكربيرغ انتقادات الرئيس الأمريكي، جو بادين، بشأن التضليل وأكدت أنها "تنقذ الأرواح".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال سابقاً اليوم إن الانتشار غير المقيد للمعلومات المضللة حول جائحة كورونا "يقتل الناس".

وأضاف بايدن في حديثه للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى كامب ديفيد بعد ظهر الجمعة "إنهم يقتلون الناس، الوباء الوحيد الذي لدينا هو من بين غير الملقحين".

وأكد الديمقراطي أن المعلومات الخاطئة التي تنشر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك "تقتل الناس".

ويوم الخميس، أصدر الجراح العام الأمريكي تقريرا استشاريا من 22 صفحة وصف المعلومات الخاطئة حول المسائل الصحية بأنها "تهديد عام خطير" ويطلب استجابة وتدخلا وطنيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، الخميس "هناك حوالي 12 شخصًا ينتجون 65 بالمئة من المعلومات الخاطئة المضادة للقاحات على منصات التواصل الاجتماعي".

وانتقدت ساكي إجراءات منصات التواصل الاجتماعي لحصر انتشار هذا النوع من المعلومات المضللة واعتبرتها "غير كافية".

وذكر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن 35 حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بالأشخاص الذين حددهم قد تم إغلاقها الآن، مما أدى إلى فقدانهم 5.8 مليون متابع، لكن لا يزال 62 حسابا بإجمالي 8.4 مليون متابع نشطا.