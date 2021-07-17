روسيا تكشف عن طائرة مقاتلة جديدة في معرض موسكو الجوي

قال صانعو طائرات روسية إنهم سيعرضون طائرة مقاتلة جديدة في معرض موسكو الجوي الذي يُفتتح الأسبوع المقبل.

وصورت الطائرة الحربية الجديدة القابعة تحت غطاء قماشي وهي تسحب إلى موقف سيارات عبر مطار في جوكوفسكي، خارج موسكو، حيث يفتتح معرض MAKS-2021 الدولي للطيران والفضاء يوم الثلاثاء. والذي من المقرر أن يحضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين افتتاح المعرض.

وفق تقارير إعلامية روسية فإن الطائرة الجديدة صنعتها شركة سوخوي ضمن برنامج تطوير مقاتلة تكتيكية خفيفة.

على عكس أحدث مقاتلة شبح روسية من طراز Su-57 ذات المحركين، فإن الطائرة الجديدة أصغر حجما وبمحرك واحد.

اسم الطائرة الحربية الجديدة غير معروف، ولا تتوفر معلومات حول قدرتها وفرص انتشارها.

تقول شركة روستك الحكومية لصناعات الدفاع والفضاء وهي الشركة الحكومية التي تضم صانعي الطائرات الروس، إنه سيكشف عن "الطائرة العسكرية الجديدة بشكل أساسي" يوم الثلاثاء في المعرض.

وفي محاولة لزيادة الاهتمام العام قبل العرض التقديمي، نشرت روستك مقطع فيديو قصيرًا يظهر فيه عملاء أجانب متحمسون وظل غامض للطائرة فوق الماء.

بعد إعلان روستك، هرع مراقبو الطائرات الروسية إلى جوكوفسكي لالتقاط صور للطائرة الجديدة – في مشهد غريب يذكر بأوقات الحرب الباردة عندما كان الجواسيس الغربيون يحاولون الحصول على لمحة عن أحدث الطائرات الحربية السوفيتية.

ويولي الكرملين تحديث القوات المسلحة في البلاد أولوية قصوى وسط توتر مرير في العلاقات مع الغرب، والتي تدهورت إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، واتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وهجمات القرصنة الإلكترونية.