حريق غابات يجبر المئات على النزوح من منازلهم في إقليم كاتالونيا الإسباني

قال جهاز الإطفاء في منطقة كوستا برافا الإسبانية إنه استعان بطائرات تحمل مياها يوم السبت لمكافحة حريق غابات في المنطقة أجبر 350 شخصا على النزوح من منازلهم.

وتسبب الحريق في تدمير ما يزيد على نحو ألف فدان من الغابات والأشجار على حافة متنزه كاب دي كريوس الطبيعي الذي يعد منطقة سياحية مشهورة. وتعتقد الشرطة أن الحريق الذي بدأ يوم الجمعة نجم عن إلقاء سيجارة.وقال سيرجي بالاسيوس من جهاز الإطفاء بحكومة إقليم كاتالونيا"نحاول السيطرة على الحريق في الوقت الحالي باستخدام ست طائرات تصب الماء على النيران و90 من أطقم الإطفاء على الأرض".

واضطر ما يزيد على 231 شخصا إلى البحث عن مأوى طوال الليل في مساكن مؤقتة قدمها المجلس المحلي في منطقة إل بورت دي لا سيلفا.

وقالت الشرطة إن من تثبت مسؤوليته عن التسبب في الحريق بإلقائه السيجارة المشتعلة يمكن أن يواجه اتهامات جنائية.

وصرح جوردي بوينيرو نائب رئيس حكومة كاتالونيا المحلية للصحفيين بأن "إلقاء عقب سيجارة يعني إعادة التشجير على مدى 50 عاما".