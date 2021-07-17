شاهد: معرض ياباني يمزج بين الفن الرقمي والطبيعة

أطلق فريق TeamLab الفني الياباني معرضاً بصرياً فريداً من نوعه يمزج بين جمال طبيعة غابة جزيرة كيوشو والتقنيات الرقمية التي تجعلها تنبض بالأضواء والإسقاطات الملونة.

وتمكن الحاضرون للعرض المسبق من رؤية أشجار الغابة وصخورها مضاءة بألوان وصور متغيرة تتنوع ما بين الزهور المتفتحة والشلالات المائية والخط اللغوي التقليدي.

وقال تاكاشي كودو، وهو عضو بالفريق الفني الياباني: "في بعض الأحيان يعتقد الناس أن الفن الرقمي والطبيعة ضد بعضهما البعض، ولكننا في نفس الوقت نعتقد أنه من السهل جدا دمج الفن الرقمي والطبيعة".

وأضاف: "طلاؤنا خفيف، لذلك لا ندمر الطبيعة، ولا نرسم على الأشجار أو الصخور الأصلية. طلاؤنا خفيف لذا سيختفي في النهار".

وطبقاً لكودو، يستخدم الفنانون الرقميون الغابة في الصيف كشاشة عرض كبيرة يمكن طلاؤها حتى تصبح كالكاميرا الغنية المشاهد المتنوعة.