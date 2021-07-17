مع تصاعد حملة القمع في بيلاروس.. تيخانوفسكايا تجتمع مع مسؤوليين كبار في البيت الأبيض

أعلن مصدر حكومي أمريكي لوكالة فرانس برس الجمعة أن زعيمة المعارضة البيلاروسية في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا التي ستزور الولايات المتحدة اعتبارا من الأحد، ستلتقي بمسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، بينما تتصاعد حملة القمع ضد المعارضين في بيلاروس.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن "العالم بأسره معجب بشعب بيلاروس، بما في ذلك زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا التي تواصل المطالبة بشجاعة بدور في مستقبل بلدها متحدّية قمعا قاسيا"، وأضاف أن "مسؤولين كبارا في البيت الأبيض يتطلعون للقاء تيخانوفسكايا الأسبوع المقبل أثناء وجودها في واشنطن. والولايات المتحدة تقف إلى جانبها وإلى جانب شعب بيلاروس، وستواصل دعم آمالهم الديمقراطية".

وأصدر القضاء في بيلاروس الجمعة على 11 طالبا وأستاذا أحكاما قاسية بالسجن بتهمة التظاهر ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، في ضوء تكثيف حملة القمع خلال تظاهرات الاحتجاج التاريخية لعام 2020.

كما نفذت الأجهزة الأمنية خلال اليوم نفسه حملة جديدة من المداهمات طالت 18 صحافيا مستقلا على الأقل، وفقا لجمعية الصحافيين البيلاروسية.

ويقوم نظام ألكسندر لوكاشينكو منذ أشهر بسجن المعارضين والصحافيين والناشطين لوضع حد نهائي لحركة الاحتجاج على إعادة انتخابه لولاية خامسة.