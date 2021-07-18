عزل رئيس وزراء بريطانيا ووزير ماليتها بعد مخالطة مصاب بكوفيد

سيقتصر نشاط رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك على العمل من مكتب كل منهما وسيجري فحصهما يوميا باختبار الكشف عن كوفيد-19 وذلك بعد التأكد من مخالطتهما لشخص أصيب بالفيروس.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد يوم السبت إن فحصه أثبت إصابته بكوفيد-19.

وأكد بيان من مكتب رئيس الوزراء يوم الأحد أن جونسون وسوناك تلقيا إخطارا من وحدة الفحص والتتبع بهيئة الخدمات الصحية الوطنية بأنهما خالطا مصابا.

ويقتضي القانون أن يعزل من يخالط مصابا نفسه عشرة أيام.

وبعد ان أعلن رئيس الحكومة ووزير المالية أنهما سيشاركان في دراسة تجريبية تسمح لهما بمواصلة العمل من المكتب والالتزام بإجراءات العزل في غير أوقات العمل عادا عن قراراهما بعد انتقادات من المعارضة التي طالبتهما بالالتزام بالعزل المنزلي الكامل لعشرة أيام مثل باقي البريطانيين.