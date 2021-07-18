شاهد: ارتفاع درجات الحرارة يدفع بالبريطانيين إلى الشواطئ

تجمهر الناس على شواطئ بريطانيا حيث سجلت أعلى درجات حرارة العام يوم السبت.

وشوهد الناس يلهون تحت أشعة الشمس في بورنماوث، جنوب شرق إنكلترا.

ووفقًا لمكتب الأرصاد الجوية، تصل درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية في البلاد السبت.

وضربت موجة حارة جنوب إنكلترا الشهر الماضي، وسجل جنوب غرب لندن أعلى مستوى قياسي له في 2021 عند 29.7 درجة مئوية في 14 حزيران/ يونيو.

لكن خبراء حذروا من أن درجات الحرارة من المرجح أن ترتفع أكثر من ذلك الأحد، مع توقعات بوصولها إلى 33 درجة مئوية على الأرجح في إنكلترا وويلز.