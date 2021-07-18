أوروبا تتجاوز الولايات المتحدة بمعدل سكانها الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة

أعلن مسؤولون أوروبيون السبت أن الاتّحاد الأوروبّي تجاوز الولايات المتحدة لناحية معدّل السكّان الذين تلقّوا جرعة لقاح واحدة على الأقلّ ضدّ فيروس كورونا، في حين أنّ القارّة العجوز كانت قد سجّلت على مدى أشهر تأخيراً في هذا المجال مقارنة بمناطق أخرى.

وكتب وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون على تويتر أنّ "الاتحاد الأوروبي لقّح اليوم جزءاً أكبر من سكّانه بالجرعة الأولى مقارنةً بالولايات المتحدة (55,5% / 55,4%)".

وأضاف "سنكمل ونسرع!"، ناشراً إحصاءات موقع "عالمنا في البيانات".

كانت استراتيجيّة التلقيح الأوروبية التي بدأت ببطء مقارنة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة بسبب نقص الإمدادات الكافية، موضع انتقادات وجدل خلال الأشهر الأولى من العام. وطالت الانتقادات المفوّضية الأوروبية التي كانت مسؤولة عن تنسيق طلبيّات اللقاحات للدول الأعضاء الـ27.

وكتب المفوّض الأوروبي للسوق الداخليّة تييري بريتون على تويتر "لقد وعدنا بذلك وقد تحقّق. الاتّحاد الأوروبي تجاوز هذا الأسبوع الولايات المتحدة وأصبح القارّة الأولى" في العالم لناحية تلقيح السكّان.

وأضاف المسؤول الذي أوكِلت إليه مسؤوليّة قيادة مجموعة عمل هدفها زيادة إنتاج اللقاحات والتزوّد بها في أوروبا "كفاءة وتضامن. إنّه نجاح يمكننا جميعا أن نفخر به".

في شباط/فبراير، وفي ذروة الجدل حول "التأخّر الأوروبي"، أقرّت رئيسة المفوّضية أورسولا فون دير لايين بارتكاب "أخطاء"، وقالت وقتذاك "لقد قلّلنا من شأن الصعوبات المرتبطة بالإنتاج الضخم (...) كنّا متفائلين جدّاً، وربّما كنّا واثقين للغاية بشأن تسليم الجرعات المطلوبة في الوقت المناسب"، لكنّها أضافت أنّ "المعركة ضدّ الفيروس ليست عَدْواً سريعاً، إنّها ماراثون يتطلّب التحمّل والمثابرة".