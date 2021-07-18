السلطات التونسية تنشر عناصر جيشها الوطني لتطعيم السكان في المناطق النائية

نشرت السلطات التونسية عناصر الجيش الوطني لتطعيم السكان في المناطق النائية، في وقت تسجل فيه زيادة حادة لعدد الإصابات بفيروس كورونا، أما المستشفيات فهي تكافح بدورها من أجل التكيف مع متطلبات الوضع.

وتواجه تونس أسوأ موجة لتفشي وباء كوفيدـ19. وأجبر انتقال العدوى السريع بعض المناطق على إعادة الإغلاق، ودفع عديد الدول مثل السعودية والكويت والصين وفرنسا وبقية الدول المغاربية إلى تقديم مساعداتها الطبية واللقاحات.

وقد قررت تونس نشر قواتها المسلحة لتطعيم الناس، في المناطق التي تعاني من أسوا معدلات الإصابة، وفي المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة بشكل خاص. وتسجل تونس حاليا أحد أعلى معدلات الإصابة اليومية للفرد بالفيروس في العالم، وقد أبلغت عن أعلى معدل وفيات للفرد في إفريقيا.