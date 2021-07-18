عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

إيطاليا

بعد الاحتفالات بفوز المنتخب في بطولة أمم أوروبا .. إصابات كوفيد ترتفع في إيطاليا

بقلم:  يورونيوز
جانب من الاحتفالات بفوز المنتخب الإيطالي بكأس يورو 2020، روما 12 يوليو 2021
جانب من الاحتفالات بفوز المنتخب الإيطالي بكأس يورو 2020، روما 12 يوليو 2021   -   حقوق النشر  AP Photo
حجم النص Aa Aa

تتزايد أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يوميا في إيطاليا. ويرى خبراء الصحة أن عاملاً مهماً في هذه الزيادات هي الاحتفالات التي عمت البلاد بعد فوز المنتخب الألماني على نظيره الإنكليزي في كأس أمم أوروربا.

واحتشد الآلاف من مشجعي كرة القدم في شوارع روما في 12 تمور/ يوليو للاحتفال بلقب بطولة أوروبا 2020.

وسجلت منطقة لاتسيو التي تضم العاصمة روما ارتفاعاً في الحالات خلال الأيام الثلاثة الماضية، في حين سجلت أكبر أعداد إصابات يومية السبت.

وقال الدكتور فرانكو لوكاتيللي، مستشار الحكومة الإيطالية بشأن التدابير الصحية لمكافحة الوباء لصحيفة La Repubblica اليومية في مقابلة يوم الأحد إن "التجمعات والازدحام سمحا بالانتشار الفيروسي".

مضيفاً أن متوسط عمر المصابين في إيطاليا 28 عاما.

المصادر الإضافية • أ ب