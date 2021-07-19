شاهد: وقفة على ضوء الشموع في نيودلهي تكريما لمصور صحافي قتل على الحدود الأفغانية الباكستانية

نظم صحافيون هنود في نيودلهي وقفة على ضوء الشموع، تكريما للمصور الصحافي لدى وكالة رويترز للأنباء، دانيش صديقي، الذي قتل خلال مهمة في أفغانستان يوم الجمعة. وكان صديقي يرافق القوات الأفغانية الخاصة خلال الأيام القليلة الماضية، وفقد حياته عندما كانت وحدة كومندوس تقاتل من أجل السيطرة على معبر سبين بولداك على الحدود بين أفغانستان وباكستان. وكان صديقي فاز بجائزة بوليتزير للتصوير الفوتوغرافي سنة 2018، لقاء تغطيته للاجئين الروهينغا الفارين من ميانمار.
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