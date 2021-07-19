فرنسا تقرر منع إبادة ذكور الصيصان في 2022

وعدت الحكومة الفرنسية بـ"إنهاء عمليات القضاء على الصيصان" الذكور في العام 2022، في مشروع قانون يُرتقب إصداره "نهاية الصيف" يفرض على القيمين على مزارع الدجاج أن يكونوا "أقاموا أو طلبوا شراء" جهاز يتيح تحديد جنس فراخ الدجاج قبل فقس البيض بحلول مطلع العام المقبل.

وقال وزير الزراعة جوليان دونورماندي في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية "في الأول من كانون الثاني/يناير 2022، يجب أن تكون كل مزارع الدجاج قد أقامت أو طلبت شراء آلات تتيح تحديد جنس الصيصان في البيضة قبل فقسها".

ومن شأن هذه الخطوة تجنيب القضاء على حوالى "50 مليون فرخ دجاج ذكر بعيد ولادتها سنويا في فرنسا". وأكد جوليان دونورماندي أن "2022 ستكون سنة نهاية القضاء" على ذكور الصيصان في فرنسا.

ويتمّ القضاء سنويا بصورة منهجية في فرنسا على ملايين فراخ الدجاج الذكور بعيد فقسها بسبب عدم قدرتها على الإباضة من جهة وقلة اللحم في جسمها من جهة أخرى ما يحد من ربحيتها. ويثير هذا الأسلوب انتقادا كبيرا منذ سنوات لدى الناشطين في مجال الرفق بالحيوان.

وتتيح أساليب حديثة تحديد جنس الفرخ في المرحلة الجنينية داخل البيضة بين اليوم التاسع والرابع عشر من فترة حضانة البيض الممتدة على 21 يوما. وتأتي هذه الخطوة الفرنسية بعد إقرار ألمانيا قانونا في أيار/مايو يمنع القضاء على ذكور الصيصان اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2022.