ولي عهد أبوظبي يجتمع مع ولي عهد السعودية وسط توترات بشأن السياسة النفطية

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، محادثات في العاصمة السعودية الرياض الإثنين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت يشهد توترا بين البلدين الحليفين تسبب هذا الشهر في مواجهة علنية حول السياسة النفطية.

وقال الشيخ محمد على تويتر: "سعدت اليوم بلقاء أخي محمد بن سلمان في الرياض.. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتعاوننا الإستراتيجي.. الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة".

وتسبب نزاع علني هذا الشهر بين الرياض وأبوظبي في تعطيل تحديد السياسة النفطية لمجموعة أوبك التي تضم دول أوبك وعددا من الحلفاء. وتوصلت مجموعة أوبك يوم الأحد إلى اتفاق لزيادة إمدادات الخام، بعد تفاهم بين البلدين الخليجيين المنتجين للخام.

ويقول محللون إن زيادة المنافسة الاقتصادية تكشف عن خلافات بين السعودية والإمارات، في وقت تحاول فيه المملكة تحدي هيمنة جارتها الأصغر كمركز إقليمي للأعمال والتجارة والسياحة.