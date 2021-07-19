تركيا تنتقد قرار محكمة العدل الأوروبية بمنع الحجاب وإردوغان يتهمها بعدم احترام حرية الدين

انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين بشدة قراراً أصدرته محكمة العدل الأوروبية قبل أيام، اعتبرت فيه أن منع ارتداء الحجاب في مكان العمل ليس تمييزيا، متهما إياها بعدم احترام حرية الدين.

واعتبرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس، في قرار أصدرته بناء على طعن تقدّمت به مسلمتان محجبتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة، أنّ "حظر ارتداء أي تعبير مرئي عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية يمكن تبريره برغبة صاحب العمل في أن يعكس صورة حياد تجاه العملاء أو يتجنب النزاعات الاجتماعية".

وقال إردوغان في مؤتمر صحافي في اسطنبول "على محكمة العدل أن تغّير اسمها. هذه المسألة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بمحكمة عدل".

وأضاف "لا يمكن أن تكون هناك محكمة عدل لا تعرف معنى حرية الدين".

ويتهم الرئيس التركي باستمرار الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي بمعاداة الإسلام.

ولتركيا بدورها تاريخ معقّد مع الحجاب، الذي كان ارتداؤه محظورا داخل المؤسسات الرسمية طوال عقود، إلى أن سمحت به حكومة إردوغان عام 2013.

وندّدت وزارة الخارجية التركية الأحد بشدة بقرار المحكمة الأوروبية، ووصفته بأنه "خطير"، منبّهة إلى أنّه قد "يغذي الشعور بالكراهية تجاه الإسلام".