شاهد: فنان إيطالي يحفر شعار أولمبياد طوكيو برسم ضخم في حقل زراعي

أعاد فنان الأرض الإيطالي داريو غامبارين تكريم أولمبياد طوكيو برسم شعار ضخم لها في أحد حقول ريف فيرونا.

تم تنفيذ هذا العمل الفني المذهل على مساحة 20 ألف متر مربع من الأراضي المزروعة. ويتميز برسم "توري" التي ترمز إلى البوابة اليابانية التقليدية لأضرحة "شنتو" في طوكيو، رمز الحظ والازدهار والانتقال من العادي إلى المقدس، فضلا عن حلقات الألعاب الأولمبية الخمس المتشابكة في الشعار الأولمبي.

وقال فنان الأرض الإيطالي يوم الأحد إنه صنع صورة ظلية ريفية تعكس الأمل ونهاية الوباء باستخدام الجرار والمحراث.

ولا يعتبر هذا العمل الأول الذي يشتهر به غامبارين، فقد تضمنت أعماله الفنية على الأرض صورا لباراك أوباما ونيلسون مانديلا والبابا فرانسيس وليوناردو دافنشي.