شاهد: الشرطة الإيرانية تطلق النار على محتجين جنوب غرب البلاد

أطلقت الشرطة الإيرانية النار على متظاهرين في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، في منطقة سوسنرد جنوب غرب البلاد والتي تشهد منذ أيام اضطرابات أعقبت مظاهرات قُتل خلالها شخص واحد على الأقل.

وأظهرت مقاطع مصورة، نشرها نشطاء حقوق الإنسان في إيران، عمليات إطلاق نار على متظاهرين في سوسنرد التي كانت مركز الاحتجاجات في محافظة خوزستان والتي اندلعت بسبب نقص حاد في المياه تشهده المنطقة التي تواجه أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاماً.

وكان نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية، أقر يوم أمس الأحد، أن الإضطربات في المحافظة أسفرت عن مقتل شخص واحد على الاقل،

وذكرت وكالة أنباء إيرنا الحكومية أن ولي الله حياتي ألقى باللائمة بشأن مقتل مواطن في مدينة شاديجان على ما أسماهم "مثيري الشغب" في خوزستان موطن الأقلية العربية السنية والتي غالباً ما تشتكي من التهميش في البلاد ذات الأغلبية الشيعية.

ويشار إلى أن موجات الحر الصيفية الحارقة والعواصف الرملية الموسمية، التي تهب من السعودية والعراق المجاور، لطالما أدت إلى تجفيف سهول خوزستان التي كانت خصبة ذات يوم، هذا فيما يحذر العلماء من أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم موجات الجفاف، وتشكل شدتها وتواترها خطرا على الأمن الغذائي.