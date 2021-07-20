دراسة: الحصيلة الواقعية لوفيات الوباء في الهند تتخطى الـ4 ملايين وفاة

نُشرت دراسة أمريكية، الثلاثاء، وجاء فيها أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الهند تزيد 10 أضعاف الحالات التي أبلغت عنها السلطات الهندية والتي بلغت 415 ألف حالة وفاة.

ويرجح مركز التنمية العالمية القائم على الدراسة بعد تحليل البيانات من بداية الوباء حتى يونيو/ حزيران من هذا العام، أن متحورة دلتا التي سُجلت بداية في الهند خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار تسببت بنحو 4 مليون حالة وفاة.

وقال الباحثون "من المرجح أن تكون الوفيات الحقيقية بملايين وليس مئات الآلاف، مما يجعل هذه أسوأ مأساة إنسانية في الهند منذ التقسيم والاستقلال".

وبحسب كريستوف جيلموتو، المتخصص في الديموغرافيا الهندية في معهد أبحاث التنمية الفرنسي كان معدل الوفيات في الهند لكل مليون حوالي نصف المعدل العالمي، وأضاف جيلموتو لوكالة فرانس برس إن: "هذا الرقم المنخفض يتناقض مع الخطورة الواضحة للأزمة التي عصفت بمعظم العائلات الهندية في جميع أنحاء الهند".

وقدر جيلموتو، هذا الشهر أن عدد الوفيات في الهند كانت تقترب من 2.2 مليون بحلول أواخر مايو/أيار.

يجدر بالذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد صرحت في مايو/أيار إن عدد الوفيات الحقيقي في العالم خلال الوباء قد يصل إلى ثلاثة أضعاف ما تشير إليه الإحصاءات الرسمية.