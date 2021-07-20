فيديو | طيّار شاب (18 عاماً) يهبط على جسر في نيو جيرسي الأميركية

قالت السلطات إن قائد طائرة إعلانات صغيرة هبط اضطرارياً يوم أمس الإثنين على جسر في جنوب نيو جيرسي، مما تسبب في حدوث ازدحام في حركة المرور، لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات.

وأفاد لاندون لوكاس، الذي يبلغ من العمر 18 عاماً، أن طائرته بدأت تواجه مشكلة في المحرك حوالي الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (أي الرابعة والنصف زوالا بتوقيت غرينتش) بينما كان يحلق بالقرب من ستيل بيير في أتلانتيك سيتي، وفقا لما ذكره مسؤولون.

ونشر لوكاس لافتته الإعلانية في المحيط وكان يحاول السفر إلى مطار محلي قريب في أوشن سيتي عندما اكتشف فجوة في حركة المرور في الممرات الغربية للطريق 52، والذي يربط بين أوشن سيتي وسومرز بوينت.

وقال شهود إن لوكاس هبط بالطائرة بسلام، وقال مسؤولون إن الطائرة لم تتضرر. وأوضحت السلطات أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.