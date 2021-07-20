بريطانيا تحذر من "موجة حرّ متطرفة" تضرب البلاد

أصدر مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة أول "تحذير من الحرارة الشديدة"، بعد تسجيل المملكة لأشد أيامها حرارة حتى الآن هذه السنة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار بيان لمصلحة الأرصاد الجوية لزيادة تأثيرات الحرارة الشديدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة بسبب تغير المناخ، وفي بيان لمصلحة الأرصاد الجوية لشهر يونيو-حزيران تمّ الإعلان عن نظام الإنذار الجديد باللون البرتقالي والأحمر لإبلاغ المواطنين باحتمال حدوث اضطراب واسع النطاق وتأثيرات صحية ضارة.

وجاء التحذير باللون البرتقالي في المملكة المتحدة في أعقاب درجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها المناطق الشمالية في أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر حيث خرجت فنلندا للتو من موجة حرارة تاريخية، ووصلت درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. كما شهدت أيرلندا الشمالية وباليواتيكوك في مقاطعة داون وهيثرو بلندن وكارديف وويلز موجة حرّ قياسية، وهو ما حدث أيضا في ثريف ودامفري وغالاوي.

وقد تسبب تغير المناخ في ارتفاع درجات الحرارة بجميع أنحاء المملكة المتحدة، وقد كانت السنوات العشر الأكثر دفئًا في المملكة المتحدة منذ عام 2002، وفقا لبيان مكتب الأرصاد الجوية.