شاهد | الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى ويحتفلون بالأضحى

بدأ الحجاج صباح الثلاثاء رمي جمرة العقبة الكبرى بحصى معقمة في منى قرب مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، في ثاني موسم حج ينظّم في ظل تهديد وباء كوفيد-19.

ويشارك 60 ألف مقيم في المملكة العربية السعودية في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم في العام 2019. واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

ومنذ الصباح الباكر، سمحت السلطات لمجموعات صغيرة تضم كل منها عشرات الحجاج، الواحدة تلو الأخرى، بدخول منشأة رمي الجمرات متعددة الطوابق في منى.

وقام الحجاج الذي ارتدوا ملابس الإحرام البيضاء ووضعوا كمامات بإلقاء الجمرات المعقمة التي وفرتها السلطات لهم في أكياس مغلقة في مزدلفة.

مشهد مختلف

وللعام الثاني على التوالي، بدا المشهد مختلفاً تماماً عن الأعوام السابقة في موقع رمي الجمرات الذي كان يشهد عادة ازدحاماً شديداً وتكدساً. وتسعى السلطات السعودية إلى تكرار نجاح العام الفائت الذي تميز بتنظيم كبير والتزام تام بالتدابير الوقائية من الجائحة، ولم يشهد تسجيل إصابات بالفيروس.

وأكّد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة في مقابلة مع فرانس برس مساء الإثنين في عرفات عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن.

وقال "حرصنا منذ البداية على سلامة الحجاج وذلك بتحديد عددهم بستين ألفاً حتى نضمن تطبيق الاحترازات بشكل متميز".

وبعد الوقوف بجبل عرفات الإثنين، تنفيذا للركن الأعظم للحج، توجه الحجاج إلى مزدلفة حيث باتوا فيها واستلموا الحصى لاستخدامها في شعيرة رمي الجمرات.

يقوم الحجاج برمي سبع حصوات على شاخص يجسد غواية الشيطان. وبعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة الكبرى، يتولى الحاج ذبح الهدي ثم يحلق شعر رأسه أو يقصره.

وترمز الأضحية إلى مستوى عال من الإيمان وتعود، بحسب الموروث الديني، إلى استعداد النبي ابراهيم للتضحية بنجله إسماعيل وذبحه تلبية لأمر رباني شكل اختباراً لدرجة إيمانه، ليتم استبداله في اللحظة الأخيرة بكبش يذبح بديلاً عنه بعد نجاح إبراهيم في الاختبار.

ويتوجه الحاج لاحقاً إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، ثم يعود بعد ذلك إلى منى حيث يبيت أيام التشريق التي يقوم خلالها برمي الجمرات الثلاث.

وأظهر بث قناة "السعودية قرآن" الحكومية وصول مجموعات كبيرة من الحجاج المحرمين إلى الكعبة بالفعل لأداء طواف الإفاضة وصلاة العيد.