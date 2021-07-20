شاهد: الجزائريون يحتفلون بعيد الأضحى بالرغم من تفشي الوباء

احتفل الجزائريون اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك بالرغم من تفشي وباء كوفيد-19 وما نتج عنه من خاطر صحية وصعوبات اقتصادية في البلاد.

وكالعادة قام المصلون بأداء صلاة عيد الأضحى في العديد من المساجد وفقا للشروط الصحية المطلوبة لكبح انتشار الوباء.

ودعت السلطات الجزائرية، بما في ذلك الشخصيات الدينية، الناس إلى توخي الحذر الشديد والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بينما تواجه البلاد موجة جديدة من الوباء.

واحتفل المسلمون في شتى بقاع العالم، اليوم بأول أيام عيد الأضحى الذي يستهلونه بالخروج لأداء صلاة العيد، ليتبعوا ذلك بزيارات خاطفة للأهل والأرحام يتبادلون خلالها التهنئة بحلول العيد، ثم يبدأون ذبح الأضاحي وتوزيعها على الأقارب والمعارف والجيران.