فيديو: زخم على حجوزات السياحة إلى الفضاء حتى نهاية 2024.. كم يبلغ ثمن التذكرة للطامحين؟

وصل الملياردير الباحث عن الإثارة ريتشارد برانسون إلى الفضاء على متن سفينته الصاروخية المجنحة يوم الأحد 11 يوليو-تموز، مما جعل السياحة الفلكية خطوة أقرب إلى الواقع. كما نجح الملياردير جيف بيزوس إضافة إلى ثلاثة من مرافقيه في العودة من رحلة سياحية تاريخية أطلقتها شركته بنجاح إلى الفضاء الخارجي واستغرقت 11 دقيقة أمس الثلاثاء، وهي الرحلة التي قد تمهد الطريق لرحلات مقبلة وخصوصا أن شركة "بلو أوريجن" التي أطلقت كبسولتها "نيو شيبرد" بدأت في تكثيف الخدمات التجارية، وهو ما سيعمل على تنظيم رحلات خارج الغلاف الجوي.

ويبدو أن المنافسة ستشتعل بين شركة "فيرجن غالاكتيك" لريتشارد برانسون و"بلو أوريجن" لجيف بيزوس و"والتي يقلع الصاروخ بشكل عمودي وتنفصل عنه الكبسولة التي يجلس داخلها الركاب خلال الرحلة حتّى علوّ 100 كيلومتر، قبل أن تهبط على الأرض بمساعدة ثلاث مظلّات، في حين تستخدم "فيرجن غالاكتيك" طائرة ناقلة كبيرة تنطلق من مدرج وتقذف إلى الأعلى مركبة تشبه طائرة خاصة كبيرة تشغّل محرّكها لتصل إلى علوّ 80 كيلومترا قبل أن تحلّق هبوطا.

ومن المقرر أن تبدأ شركة "فيرجن غالاكتيك" في تسيير رحلاتها التجارية المنتظمة نحو الفضاء مطلع العام المقبل، ولكن سيضطر عشاق الإثارة من أولئك الذين يرغبون في السفر إلى الفضاء إلى الإنتظار، فقد تمّ بيع 600 تذكرة للرحلات نحو الفضاء. وأوضحت "فيرجن غالاكتيك" أنها تسعى إلى تنظيم 400 رحلة خلال السنة كحدّ أقصى. أما شركة "بلو أوريجن" فلم تطرح برنامجا لرحلاتها، لكنها أشارت إلى التخطيط لرحلتين إضافيتين خلال هذا العام ولتنظيم عدة رحلات أخرى العام المقبل.

وتراوحت أسعار التذاكر التي بدأت "فيرجن غالاكتيك" ببيعها بين 200 ألف و250 ألف دولار للتذكرة الواحدة ويبدو أن أسعار التذاكر إلى الفضاء سيشهد ارتفاعا في الأشهر المقبلة. ولم تتناول مؤسسة "بلو أوريجن" أسعار تذاكرها، علما أن سعر التذكرة على متن أوّل رحلة مأهولة لها قد بيعت بمبلغ 28 مليون دولار في مزاد.

ويبدو أن جميع التذاكر الخاصة بعام 2024 والتي يبلغ عددها 300 تذكرة قد بيعت بسرعة، ما جعل الشركة تفتح الحجز لعام 2025 وربما ستفتح قريبا حجوزات لعام 2026.