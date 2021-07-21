إطلاق سراح حارسيْن بعد احتجازهما من قبل مدانين بالقتل في سجن سويدي

أطلق سجينان مدانان بالقتل سراح حارسي سجن في السويد بعدما احتجزاهما في وقت سابق من اليوم، الأربعاء.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن السجينين طلبا طائرة مروحية خلال المفاوضات الدائرة مع الشرطة وكذلك طلبا بيتزا لقاء الإفراج عن أحدْ الشرطيين. ولكن العملية لم تتم بعد.

ووصفت مصلحة السجون والمراقبة السويدية الوضع بـ"الخطير للغاية" وقالت إن السجينين اقتحما غرفة الحراسة في أحد أجنحة السجن، بعد ظهر اليوم وقاما بتغطية كاميرات المراقبة.

وبحسب وكالة الأنباء السويدية، إن السجينين مدانان بالقتل.

وقال يورغن فروم نوردان، المسؤول عن السجن، للتلفزيون الحكومي إن مفاوضي مصلحة السجون والمراقبة السويدية وفرقة العمل والشرطة موجودين في الموقع وما زالت المفاوضات جارية".

وبثت الإذاعة السويدية "سي في تي" خبراً مفاده أن السجناء وافقوا على إطلاق سراح أحد رهائنهم مقابل 20 بيتزا بالكباب، أي قطعة لكل شخص في عنبر السجن.