ملك وثلاثة عشر رئيسا ورئيس حكومة بينهم مصري ولبناني سربت بيانات هواتفهم في بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن ملكاً عربياً وثلاثة رؤساء دول أحدهم عربي، وثلاث رؤساء حكومات حاليين بينهم اثنان عربيان، يُحتمل أن تكون هواتفهم قدّ تعرّضت إلى التجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة إسرائيلية.

وكانت منظمة "فوربيدن ستوريز" غير الحكومية ومنظمة العفو الدولية حصلتا على قائمة تضمّ 50 ألف رقم هاتف اختارها زبائن لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسس محتملة، وقد تقاسمتها المنظمتان مع وسائل الإعلام العالمية.

ووفقاً للصحيفة الأمريكية فإن العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس العراقي برهم صالح ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إضافة إلى رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي ونظيره المغربي سعد الدين العثماني والباكستاني عمران خان، هم ضمن قائمة الـ50 ألف شخصية سياسية ودبلوماسية يُعتقد أن هواتفهم قد تمّ اختراقها فعلاً أو جرى محاولة الإختراق.

وذكرت الـ"واشنطن بوست" أن القائمة المذكورة تضمّ أيضاً سبعة رؤساء وزراء سابقين، بينهم ثلاثة عرب، وهم اللبناني سعد الحريري، والجزائري نور الدين بدوي واليمني أحمد عبيد بن دغر، إضافة الفرنسي إدوارد فيليب والكازخستاني باكيتشان ساجينتاييف والأوغندي روهاكانا روغوندا ورئيس الوزراء البلجيكي السابق شارل ميشيل الذي يشغل حالياً منصب رئيس المجلس الأوروبي.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن قائمة الـ50 ألفاً تضمنّت أرقام هواتف أكثر من 600 مسؤول حكومي وسياسي من 34 دولة حول العالم، من بينها: أفغانستان، أذربيجان، البحرين، بوتان، الصين، الكونغو، مصر، المجر، الهند، إيران، كازاخستان، الكويت، مالي، المكسيك، نيبال، قطر، رواندا، المملكة العربية السعودية، توغو، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت تقارير نُشرت مؤخراً أكدت أنه تم التجسس أو محاولة التجسس على زعماء وسياسيين ودبلوماسيين وناشطين حقوقيين (85 ناشطاً) ووصحافيين (150 صجفي) ورجال أعمال (65 رجل أعمال) حول العالم، بواسطة برنامج خبيث للهواتف الذكية طورته شركة "إن.إس.أو" الإسرائيلية تحت اسم "بيغاسوس"، ويتيحُ هذا البرنامج، في حال اختراقه هاتفاً ذكياً، الوصولَ إلى الصور والرسائل وجهات الاتصال والاستماع إلى مكالمات صاحب الهاتف.