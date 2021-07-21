مقتل 12 شخصا على الأقل وإجلاء 200 ألف وسط الصين بسبب فيضانات عارمة

تم إجلاء نحو 200 ألف شخص من مدينة تشنغتشو الصينية وسط الصين، والتي تشهد فيضانات، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء، في وقت تفجّرت سدود وارتفع منسوب المياه في أنهار مقاطعة هينان جرّاء الأمطار الغزيرة.

وأعلنت سلطات مدينة تشنغتشو الواقعة في هينان "تم حتى الساعة السابعة صباحا في 21 تموز/يوليو إجلاء نحو 200 ألف شخص وتأثّر 36 ألفا من سكان المدينة بالكارثة".

مقتل

مقتل 12 شخصا على الأقل

ولقي 12 شخصا على الأقل حتفهم بعد أن غمرت سيول غزيرة مترو أنفاق في تشنغتشو وسط الصين، حسب ما أعلنت السلطات الأربعاء، فيما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مروّعة لركّاب عالقين في عربة قطار وقد غمرتهم المياه حتى أكتافهم.

وقال مسؤولون في بلدية تشنغتشو في منشور على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي إنّ المدينة البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة "شهدت سلسلة عواصف مطرية نادرة وغزيرة، مما تسبّب بتراكم المياه في مترو تشنغتشو"، مشيرين إلى أنّ الكارثة أسفرت عن مصرع 12 شخصاً وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ركابا وصل منسوب المياه إلى مستوى أكتافهم في إحدى حافلات مترو تشنغتشو، كما وقف بعضهم على المقاعد. وفي مقطع فيديو آخر، قام رجال الانقاذ بإجلاء الركاب في الظلام.

وكانت السلطات قد أصدرت أعلى مستوى من التحذير من الأحوال الجوية في مقاطعة هينان التي اجتاحتها فيضانات قياسية. والفيضانات الموسمية شائعة في الصين، لكنّ العلماء يقولون إنّ التغيّر المناخي يتسبّب بزيادة ظواهر الطقس المتطرّفة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية صور من شوارع مدينة تشنغتشو ظهر فيها مشاة أثناء إنقاذهم من السيول والفيضانات. مصدر عسكري صيني كان قد حذّر الثلاثاء من خطر انهيار سدّ بعد هطول أمطار غزيرة "غير مسبوقة" وسط البلاد.

انفجار السدود

وذكرت القيادة الإقليمية لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان أنّ صدعا بطول 20 مترا ظهر في سد في مدينة لويانغ التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة في مقاطعة هينان. وحذّرت من أنّ "السدّ قد ينهار في أي لحظة". وأعلن الجيش أنه أرسل جنوداً للقيام بأعمال طارئة من بينها تحويل مسار الفيضانات.

وبثت قناة "سي سي تي في" الحكومية صورا لشوارع تشنغتشو تغمرها سيول جارفة من المياه الموحلة، بينما كان عدد من السكان يدفعون مركباتهم عبر الطرق التي غمرتها المياه.

واعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ أنّ بلاده تواجه فيضانات "خطيرة للغاية" بعدما أعلنت السلطات في تشنغتشو مصرع 12 شخصا جرّاء سيول غمرت مترو أنفاق في المدينة الكبيرة الواقعة في وسط البلاد.

الرئيس الصيني يُحذر

وقال شي إنّ "سدود بعض الخزّانات انفجرت... مما تسبّب بإصابات خطيرة وبخسائر في الأرواح وبأضرار في الممتلكات. السيطرة على الفيضانات في وضع خطير جداً"، مضيفا أنّ "الأحداث بلغت "مرحلة دقيقة".

وأتى تحذير الرئيس الصيني بعدما أعلنت السلطات مصرع 12 شخصاً بسبب سيول غمرت مترو أنفاق في تشنغتشو، فيما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مروّعة لركّاب عالقين في عربة قطار وقد غمرتهم المياه حتى أكتافهم.

وتتسبّب الفيضانات السنوية خلال موسم الأمطار في الصين في حدوث فوضى وجرف طرق ومحاصيل ومنازل، لكنّ التهديد تفاقم على مدى عقود، ويرجع ذلك جزئياً إلى البناء الواسع النطاق للسدود والحواجز التي قطعت الروابط بين النهر والبحيرات المجاورة وعطّلت السهول الفيضية. وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في تشنغتشو إلى أنه أعلى معدل متساقطات يومي منذ بدء تسجيلها قبل 60 عاماً.

وتشهد الصين كل صيف فيضانات بسبب الأمطار الموسمية. والعام الماضي، دمّرت فيضانات غير مسبوقة في جنوب غرب البلاد الطرق وأدّت إلى إجلاء عشرات آلاف السكان إلى مناطق آمنة.

ورفعت سلطات الأرصاد الجوية المحلية حالة الاستجابة للطوارئ إلى المستوى الأول، في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على الإقليم حتى ليل الأربعاء.

ويتعرض إقليم هينان لعواصف منذ مطلع الأسبوع في موسم أمطار نشط غير معتاد، وهو ما تسبب في فيضان أنهار رئيسية وغرق شوارع 12 مدينة، مما عطل الحياة اليومية لملايين الصينيين.