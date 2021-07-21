شاهد: صور ناسا تظهر حجم الدمار الهائل الذي خلفته حرائق ولاية أوريغون الأمريكية

اجتاحت الحرائق الكبيرة غرب الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، أبرزها في كاليفورنيا ونيفادا وأوريغون حيث يستعر حريق "بوتليغ" الخطير، مع أن موسم الحرائق لا يزال في بدايته.

وتظهر صور لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا حجم الحرائق الكبير وأعمدة الدخان الكثيفة والدمار الذي خلفته في ولاية أوريغون

وبلغت رقعة الحرائق مساحة 1300 كيلومتر مربع في غابة فريمونت-وينيما الوطنية، وهي مساحة شاسعة من الغابات والبحيرات وملاجئ الحياة البرية.

وتعد هذه الحرائق واحدة من بين الأكبر في تاريخ ولاية أوريغون وزاد من حدتها موجة الحر الشديدة والرياح العاتية.

وفي كندا، أجليَ أكثر من ألفَي شخص في الأيام الأخيرة في مقاطعة أونتاريو ذات التعداد السكاني الأكبر في البلاد، واشتعل أكثر من 200 حريق في هذه المقاطعة وفي مانيتوبا المجاورة لها، بحسب ما أفادت السلطات الثلاثاء.

كما لفّ نيويورك ومناطق عدة من شرق الولايات المتحدة وكندا الثلاثاء ضباب رمادي دخاني ناجم عن حرائق غرب الولايات المتحدة وكندا.