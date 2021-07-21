رئيس وزراء المجر يدعو إلى استفتاء على قانون المثليين المثير للجدل

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن حكومته ستجري استفتاءً على قانون مثير للجدل مناهض للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

وجاء إعلان أوربان، اليوم الأربعاء، خلال بثّ مرئي مباشر له على صفحته في موقع "فيسبوك"

كان البرلمان المجري صادق الشهر الماضي على قانون حمل اسم "قانون حماية الأطفال" وهو شُرّع أساساً لحماية القصّر من الانتهاكات الجنسية والاعتداءات عليهم، أي من "البيدوفيليا"، غير أن تعديلات أدخلها حزب فيدس (الاتحاد المدني) اليميني الشعبوي، الذي يقوده أوربان، أثارت جدلاً واسعاً في داخل وخارج البلاد، وبموجب تلك التعديلات يمنع القانون الجديد التطرق إلى مواضيع مثل المثلية أو التغيير الجندري في المدارس والمناهج التربوية المخصص للقُصر، وكذلك في برامج التلفزيون الحكومية.

ومن جهتها، اعتبرت المفوضية الأوروبية، وهي أكبر سلطة تنفيذية في الاتحاد الأوروبي أن التشريع المجري المذكور يعارض عدّة قوانين ومبادئ أوروبية، مؤكدة على أنه ينتهك كرامة الإنسان وحرية التعبير، واحترام الحقوق الفردية الخاصة، كما ينتهك الحق لأنه يميّز بين شرائح مجتمعية وأخرى.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين توعدت سابقاً الحكومة المجرية باتخاذ إجراءاتٍ ضدها بسبب التشريع ووصفت القانون بالمعيب، وقالت إنه يتعارض مع القيم الأساسية للاتحاد.

ولكن بودابست تنفي هذا الأمر وتقول إن القانون سُنَّ فقط بهدف حماية الأطفال.