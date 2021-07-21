شاهد | نهاية مرعبة لعملية مطاردة 5 مراهقين قامت بها الشرطة الأمريكية

يوثق مقطع فيديو مطاردة الشرطة لسيارة رباعية الدفع تتقدم بسرعة كبيرة على الطريق السريع لولاية فلوريدا، ولحظة فقدان السائق الفار السيطرة عليها، وانقلابها عند مخرج طريق بيمبروك.

ونشرت دورية الطريق السريع الفيديو في 20 يوليو/ حزيران ولكن الحادثة وقعت في 19 مايو/أيار.

ووفقاً لضباط الشرطة، كانت السيارة تقل خمسة مراهقين حاولوا في وقت سابق سرقة سيارة دفع رباعي من منزل في فورت لودرديل.

وتعرض المراهقون الخمسة لإصابات متوسطة، فيما سيواجه المراهقون عدة قضايا، بحسب وسائل إعلامية محلية.