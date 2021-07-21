نشر الجيش الروسي طائرات هليكوبتر للمساعدة في إخماد حرائق الغابات المشتعلة في منطقة كاريليا، التي تبعد بحوالى 150 كيلومتر من الحدود الروسية مع فنلندا.

وأظهرت صور وزارة الدفاع الروسية طائرات هليكوبتر عسكرية تساعد في التصدي للحرائق في كاريليا في شمال غرب روسيا، حيث قامت بإطلاق المياه على أكثر الحرائق نشاطا لإخمادها.