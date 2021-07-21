شاهد: مهرجون يشاركون الأطفال فرحتهم بالعيد في ساحة الأقصى

شارك مهرجون الأطفال الفلسطينيين فرحتهم بأول أيام عيد الأضحى وذلك عقب انتهاء الصلاة في ساحة المسجد الأقصى في القدس.

أقام مسلمون صلاة عيد الأضحى في مجمع المسجد الأقصى في القدس، اليوم، الثلاثاء، بعد سنة علا فيها منسوب التوترات وتكررت فيها المواجهات بالقرب من الموقع الديني المقدس للمسلمين واليهود.