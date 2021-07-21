شاهد | الصين تطلق قطار "ماغليف" أسرع مركبة نقل أرضية في العالم

أطلقت الصين قطارها الجديد "ماغليف" الذي يعمل بتقنية النقل المغناطيسي وتبلغ سرعته القصوى المصممة 600 كيلومتر/ساعة ليكون بذلك "أسرع مركبة أرضية متاحة حاليا على مستوى العالم"، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

ونقلت "شينخوا" عن مصدر مسؤول في شركة السكك الحديدية الصينية قوله إن "الصين قامت بتطوير النظام ذاتياً، وهو ما يمثل أحدث إنجاز علمي وتكنولوجي للبلاد في مجال النقل بالسكك الحديدية".

وحسب تقرير الوكالة فقد "تم عرض نظام النقل المغناطيسي الجديد لأول مرة في مدينة تشينغداو الساحلية بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين".

إلى ذلك، عرض التلفزيون الصيني "سي سي تي في" قطار "ماغليف" الذي يتكوّن من خمس عربات، وينطلق بسرعة عالية على خط تجريبي تابع لمصنع في تشينغداو.

وقال نائب المدير العام وكبير المهندسين في شركة السكك الحديدية الصينية، ليانغ جيان ينغ في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، إنه بالإضافة إلى سرعته، يصدر القطار مستويات منخفضة من التلوث الضوضائي ويتطلب صيانة أقل من القطارات عالية السرعة الأخرى.